Reunião em beco no Aleixo termina com prisão de homem armado com rifle

Manaus - Policiais militares da Rocam, durante patrulhamento, por volta das 22h30 do último sábado (25), pelo bairro Aleixo, Zona Leste de Manaus, receberam denúncia repassada pelo 190 de que havia vários indivíduos armados no Beco Solimões, no mesmo bairro.

Feito deslocamento até o local citado, os policiais avistaram várias pessoas saindo de uma residência.

Um homem, em atitude suspeita, foi abordado e, na ocasião, os policiais encontraram com ele uma arma de fogo, Rifle Winchester modelo 1892, numeração 14.1884, calibre 44, além de duas munições intactas calibre 44.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido até o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria