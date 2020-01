Jovem desaparecido após sair para fazer entregas é encontrado morto

Manaus - Desaparecido há cinco dias, o corpo do entregador de pizza Cláudio Ítalo Gurgel Costa, de 21 anos, foi encontrado durante a noite do último domingo (26), na travessa Camomila, do bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da família, a vítima saiu no dia 22 deste mês para fazer uma entrega em uma zona “vermelha” e não retornou.

Nesse domingo, uma adolescente de 15 anos informou à polícia o local onde o corpo do jovem estava. Uma equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi deslocada até o local para localizar a vítima.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados e deram início ao processo de investigações para apontar os autores e a motivação do crime.

O corpo foi removido do local com o apoio de bombeiros civis e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Durante a manhã desta segunda-feira (27), o Portal Em Tempo esteve na DEHS e foi informada que o caso segue sendo investigado e que nenhum suspeito havia sido preso ou identificado.