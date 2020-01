Em alta velocidade, traficante é abordado por PMs e é preso com drogas

Manaus - Um traficante, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado (25) no Conjunto Viver Melhor 1, Zona Norte de Manaus. A prisão aconteceu por volta das 18h durante o patrulhamento dos policiais militares do Regimento de Policiamento Montado (Rpmon). Os policiais avistaram uma motocicleta em alta velocidade indo em direção à saída do conjunto.

Em acompanhamento policial, foi feita a abordagem, sendo encontrado com o indivíduo que conduzia a motocicleta porções de entorpecentes, dinheiro e material para venda. Foi dada voz de prisão a ele, que foi conduzido ao 6º DIP para procedimentos cabíveis.



Com o suspeitos foram apreendidas sete porções de supostamente oxi, uma porção de substância branca, um aparelho celular, um balança digital e R$ 49 em espécie.

*Com informações da assessoria.