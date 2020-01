Homem é assassinado com facada nas costas próximo a ponto de travestis

Manaus - Nesta madrugada de segunda-feira (27), por volta das 3h, Marcelo Nunes da Silva, de 31 anos, foi assassinado com uma facada nas costas, na avenida Camapuã, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade. Os principais suspeitos são travestis, que trabalham na área.

Populares, que trafegavam pela via, avistaram o corpo do homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ao chegarem no local, os profissionais confirmaram a morte da vítima.

Uma equipe do 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi até o local e encontrou Marcelo jogado no chão. Ao lado do corpo foi encontrado uma bolsa feminina contendo diversos preservativos.

Policiais Civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deram início às investigações e, pela cena do crime, trabalham com a hipótese de o crime ter sido cometido por travestis, que trabalham no local.

Durante o início desta manhã, nenhum dos moradores nas proximidades soube dar mais informações sobre o que teria motivado o crime.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames e procedimentos legais.