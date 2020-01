Jovem foge de local de tortura, mas acaba morto a tiros na Compensa

Manaus - Cleverton da Silva Lucas, de 16 anos, foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 13h30, na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo as informações preliminares levantadas pela polícia no local do crime, a vítima teria sido pega por criminosos no beco da Paz, no bairro Compensa, e agredida fisicamente. As mãos de Cleverton foram amarradas com uma corda preta.

Testemunhas relataram que no momento em que o jovem seria colocado dentro de um porta-malas de um carro, conseguiu correr, mas os criminosos o seguiram e o executaram em via pública.

A vítima teria sido pega por criminosos no beco da Paz | Foto: Suyanne Lima

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa de Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local do crime. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para auxiliar no fluxo do trânsito da via, que ficou congestionado.

A polícia informou que os pais de Cleverton seriam moradores da invasão Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, mas os familiares residiam no bairro Compensa.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.