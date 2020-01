14 pessoas são presas por linchamento de estuprador em Fonte Boa

Fonte Boa - Mais de 40 pessoas envolvidas no ataque de uma delegacia de Fonte Boa , para linchar e esquartejar um detento suspeito de estupro, já foram identificadas e indiciadas pela Polícia Civil do Amazonas. Neste fim de semana, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva de 14 pessoas por participação na ocorrência. Nove atuaram diretamente na morte e incineração do corpo do detento.

A Polícia Civil investiga o ataque criminoso. Eles também coordenaram uma operação que, neste domingo (26), fez a transferência dos presos de Fonte Boa.

Dos transferidos, nove vieram para o sistema prisional, em Manaus, e cinco foram levados para a Unidade Prisional de Tefé. Outros seis indivíduos, já identificados por participação no crime, tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos, mas fugiram da cidade e agora são considerados foragidos da Justiça.

Até o momento, as investigações levantaram indícios da participação de 40 pessoas no ataque registrado à delegacia em Fonte Boa, em que um homem, preso por estupro, foi linchado, esquartejado e queimado na rua. Na ocorrência, registrada no dia 17 de janeiro, consta que o prédio da delegacia foi danificado e três viaturas policiais completamente destruídas.

Os nove transferidos para Manaus são os que praticaram o homicídio e esquartejamento do preso, e os outros cinco tiveram participação na destruição do patrimônio público. Dentre as pessoas identificadas na participação no crime, há duas mulheres que foram presas.

Nove presos foram indiciados por homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver, dano ao patrimônio público, associação criminosa e incitação ao crime. As outras cinco pessoas irão responder por associação criminosa, danos ao patrimônio público e incitação ao crime.

