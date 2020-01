Homem é preso com 11 armas, munições e coletes balísticos no Crespo

Manaus - Mikael Natan de Vasconcelos Coutinho, de 23 anos, foi preso por volta de 23h34 do último domingo (26), no beco Madri, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. Com ele, foram apreendidas armas, munições e coletes balísticos.

Segundo a Polícia Militar , houve denúncias de que Mikael estaria guardando armas de fogo. Ao chegarem no local, os policiais da Força Tática constataram a veracidade da informação e encontraram 11 armas caseiras, quatro munições calibre 12 e dois coletes balísticos.

Mikael recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.