Jovem e adolescente são flagrados com arma caseira e moto roubada

Dupla foi conduzida ao 9º DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (27), um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos foram flagrados com uma arma caseira e uma motocicleta com restrição de roubo enquanto estavam trafegando na rua 15 do conjunto Colina do Aleixo, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Segundo o cabo Plácido, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram a dupla em atitude suspeita na motocicleta.

Durante a abordagem foi constatado que o adolescente carregava a arma caseira calibre 16 que a motocicleta em que a dupla estava possuía restrição de roubo.

Moto com restrição por roubo | Foto: Suyanne Lima

A dupla recebeu voz de prisão e de apreensão em flagrante e foi conduzida ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.