"Morri porque matei inocente",diz bilhete ao lado de corpo na Compensa

O bilhete foi encontrado preso nas mão do adolescente | Foto: Divulgação





Manaus - Os assassinos do adolescente Cleverton da Silva Lucas, de 16 anos, executado a tiros na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 13h30, na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, deixaram um bilhete preso a mão do jovem que estava amarrada por um fio preto.

No papel, quase ilegível devido ao sangue da vítima é possível ler os dizeres: “Morri porque matei um inocente ontem. Matei um menino”, diz o bilhete escrito em uma sacola de papel.