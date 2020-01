Homem é executado a tiros por ‘colega’ no Santa Etelvina

Manaus – Um homem, até o momento ainda não identificado, foi executado a tiros no fim da tarde desta segunda-feira (27), por volta das 17h30, nas proximidades de um igarapé na rua Matusalém, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Segundo a equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que o homem estaria com um carrinho de mão em via pública quando um homem em um carro de cor verde chegou ao local e ficou conversando com ele por alguns instantes.

Conforme a polícia, logo em seguida, o homem teria sacado uma arma e apontado contra a vítima - que ainda tentou correr, mas foi alcançada nas proximidades de uma área de igarapé. O homem levou vários tiros.

Os policiais militares isolaram a área e aguardam a chegada das equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS); do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil.