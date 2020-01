PF apreende drogas e barras de ouro no aeroporto de Manaus

Três pessoas foram presa junto com os materiais ilícitos | Foto: Divulgação

Manaus - Em quatro dias, a Polícia Federal no Amazonas efetuou três prisões no Aeroporto Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste de Manaus. As ações aconteceram entre a última sexta-feira (24) e a manhã desta segunda (27). Com os suspeitos foram apreendidos drogas e barras de ouro.

O primeiro caso ocorreu na noite do dia sexta, quando um homem de 32 anos de idade foi preso enquanto tentava enganar a fiscalização da Receita Federal no aeroporto e, assim, concluir a liberação para a conclusão da venda de aproximadamente 35 KG de ouro para dois americanos, os quais pretendiam levar o metal precioso para Nova York.



Apesar de terem sido apresentados documentos fiscais, a carga se encontrava desacompanhada de documentos exigidos por lei para comprovar a origem lícita do material.

A ação inaugurou a utilização de equipamentos modernos recebidos recentemente, os quais permitem reconhecer a composição do metal precioso, possibilitando a identificação de sua origem. Dessa forma, laudo pericial comprovou que se trata de ouro de garimpo.

Trafico de drogas

O segundo caso ocorreu na manhã de sábado quando uma mulher de 18 anos foi surpreendida enquanto transportava aproximadamente 19 KG de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida em 10 embalagens plásticas, no interior da mala despachada pela jovem, que pretendia viajar com com o entorpecente para São Paulo. A jovem foi conduzida a essa Superintendência de Polícia Federal no Amazonas.

Contrabando

Já nessa manhã de segunda-feira, o terceiro suspeito foi capturado. O suspeito de 44 anos tentou transportar aproximadamente 4,4 KG de ouro, desacompanhado da devida comprovação de origem.

Servidores da Receita Federal deram voz de prisão ao homem, que foi apresentado à Delegado de Polícia Federal competente.

A Polícia Federal no Amazonas ressaltou que dará continuidade aos trabalhos de polícia aeroportuária, intensificando ações coordenadas com outros órgãos.

*Com informações da assessoria