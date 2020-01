Quatro homens armados assaltam ônibus da linha 448 em Manaus

Manaus – Quatro homens fortemente armados assaltaram um ônibus coletivo da linha 448, na noite desta segunda-feira (27). Os suspeitos anunciaram o assalto quando o ônibus trafegava pela Avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus.

Segundo as informações preliminares, os quatro suspeitos fizeram parada para o ônibus na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus, se passando por passageiros. No momento em que o ônibus teria passado nas proximidades do conjunto Manoa, os criminosos anunciaram o roubo.

Sob ameaças, os criminosos recolheram os pertences pessoais e aparelhos celulares dos passageiros. Após o delito, os criminosos fugiram sem serem identificados.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deverá ser investigado pela Polícia Civil.