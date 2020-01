Grupo Marte detona suposta bomba deixada em mochila de marca em Manaus

A equipe da 10ª Cicom isolou a área e acionou o Grupo Marte, que conseguiu fazer a detonação do objeto suspeito | Foto: Daniel Landazuri

Manaus – O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE) da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) detonou, por volta das 22h desta segunda-feira (27), um suposto artefato explosivo que assustou moradores e comerciantes do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a ambulante Marlene Almeida, de 49 anos, por volta das 18h, uma mochila de marca havia sido abandonada na calçada de um karaokê, localizado em frente ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Alvorada, na rua Loris Cordovil.

"Ninguém apareceu para pegar a mochila, que é de uma marca cara, logo estranhamos. Então, suspeitamos que teria algo de errado com aquele objeto e resolvi parar uma viatura que passava na hora", contou a ambulante.

A equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolou a área e acionou o Grupo Marte, que conseguiu fazer a detonação do objeto suspeito.

Durante as ações das equipes policiais, o trânsito na região foi interditado e desviados para outras vias. Logo após o trabalho do grupo especializado, o fluxo de veículos voltou a normalidade.

No local da ocorrência, os policiais do Grupo Marte não falaram com a imprensa. Não há informações sobre o conteúdo que estava dentro da mochila. Parte do material foi coletado e deve passar por uma perícia.

Câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e de estabelecimentos do bairro devem auxiliar a Polícia Civil na investigação do caso.