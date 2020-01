Empresária é morta com tiro na cabeça durante assalto em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

Manaus – Após reagir a um assalto, a empresária Beatriz Lima da Silva, de 26 anos, foi morta com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na E, com a rua Brasil, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da polícia, dois criminosos chegaram ao salão de beleza de Beatriz em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Durante a ação, um dos criminosos tentou puxar a bolsa da vítima, que reagiu e foi atingida com um tiro na cabeça. Em seguida os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Beatriz foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. No entanto, já chegou sem vida na unidade hospitalar.

Uma equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e realizou buscas pela área, mas, até o momento, nenhum dos suspeitos foi encontrado.

Ao reagir ao assalto, os suspeitos efetuaram os disparos | Foto: Kennedson Paz

Familiares da vítima chegaram ao hospital bastante abalados com a situação. Inconformados, eles pediam justiça pela morte de Beatriz, que estava trabalhando no momento da ação criminosa. “Meus Deus, porque aconteceu isso com minha irmã?”, lamentou a irmã da vítima, que não quis se identificar.

No hospital, populares que presenciaram a tristeza da família cobram as autoridades por mais segurança. “É triste ver uma jovem morrer assim. Esse crime não pode ficar impune. Casos como esse estão acontecendo em toda a cidade. Não podemos deixar esses bandidos tomarem conta de Manaus, mas é o que temos visto”, afirmou um homem, que também preferiu não se identificar.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na unidade hospitalar e pegou depoimento dos familiares para dar início às investigações.