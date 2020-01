Exclusivo: veja a imagem do suspeito de matar empresária em Manaus

O suspeito já está sendo procurado pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus – Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que assaltaram e mataram a empresária Beatriz Lima da Silva, de 26 anos, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (28), na rua E, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de testemunhas, dois suspeitos chegaram até o salão de Beatriz e a abordaram no momento em que entrava no salão.

Durante a ação, os assassinos puxaram a bolsa da vítima, que reagiu e foi atingida com um tiro na cabeça. Em seguida, a dupla fugiu sem ser identificada. A mulher ainda chegou a ser socorrida e levada até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde chegou sem vida.

“Minha irmã tinha acabado de ir deixar o filho na escola. Quando abriu o carro, eles a abordaram, pegaram o celular e a bolsa e a mataram. Ela tinha um filho de três anos. Algumas pessoas presenciaram toda a ação, inclusive coletores de lixo, que estavam passando próximo no momento em que o crime ocorreu”, contou uma irmã da vítima, que preferiu não ser identificada.

As câmeras de segurança de uma casa nas proximidades flagraram parte da ação dos criminosos. As imagens foram entregues aos policiais militares da Rocam e deverá ajudar na identificação dos suspeitos.

A reportagem ainda conseguiu fazer a foto de um trecho da filmagem, que mostra um dos suspeitos.

Buscas estão sendo realizadas na área, mas até o momento nenhum dos autores do crime foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.