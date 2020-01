Corpo achado no Rio Negro estava amarrado e com pedras nos bolsos

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Na tarde desta terça-feira (28), o corpo de um homem - até o momento ainda não identificado - foi encontrado, por volta das 16h30, em avançado estado de decomposição no Rio Negro, nas proximidades da pista de skate na Orla da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o homem estava com os pés amarrados e com a bermuda cheia de pedras nos bolsos. O intuito era que a vítima ficasse submersa nas águas. Os policiais civis identificaram uma tatuagem com o desenho de uma índia no ombro esquerdo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Rio Solimões

Na última segunda-feira (27), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no município de Autazes (distante a 113 quilômetros de Manaus), após desaparecer no rio Solimões .

Segundo o CBMAM, três homens estavam pescando em uma embarcação do tipo rabeta na noite de domingo (26). Outra embarcação passou pelo local e alagou a canoa dos três homens. Apenas um não conseguiu se salvar. O acidente aconteceu em frente ao centro do município.