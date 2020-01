Segundo envolvido em morte de motorista de App é preso em Manaus

A equipe do 19º DIP investiga o caso | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A equipe de investigação do 19º Distrito Integrado de Policia (DIP) prendeu, nesta terça-feira (28), o segundo suspeito de ter participado do roubo a uma motorista de aplicativo. O caso aconteceu no dia 13 de dezembro de 2019 e a vítima morreu após ter um mal súbito durante a ação dos criminosos.

O delegado Guilherme Torres, titular do 19º DIP, confirmou a prisão de um homem, porém não divulgou o nome dele. Outros detalhes sobre as investigações devem ser repassadas em coletiva de imprensa, que está marcada para esta quarta-feira (29).

Conforme Torres, a autora do crime, identificada apenas como Osvaldina, foi presa em flagrante ainda na noite do crime. Além do suspeito preso hoje, a equipe ainda busca por outros envolvidos.

O caso

Dois homens e uma mulher solicitaram uma corrida de aplicativo e anunciaram o assalto na rua São José, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Mesmo sem reagir, a motorista passou mal e morreu durante o roubo. Durante a fuga, policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiram capturar Osvaldina, que foi levada ao 19º DIP.