Em Manaus, empresário denuncia PM na Corregedoria por ameaça de morte

Manaus - Um empresário, que pediu anonimato, procurou o Portal Em Tempo, na última segunda-feira (27), para denunciar ameaças proferidas por um policial militar, ocorridas no domingo (26), durante uma ação de depredação envolvendo vândalos em uma propriedade situada na avenida das Flores, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima conta que o policial usou da função e da farda, como agente de segurança, para intimidá-lo e o ameaçar de morte.

O homem conta que um de seus funcionários também foi vítima das ameaças. O fato, segundo os denunciantes, ocorreu por volta das 9h30 da manhã e virou caso de polícia. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) como dano e ameaça.

Segundo o empresário, o policial, identificado como Charles C., é um dos moradores da conjunto Ribeiro Júnior e é considerado um dos líderes. Os membros costumavam jogar futebol em um terreno, que agora é de propriedade do empresário.

Na ocorrência, o empresário conta que o policial estava fardado, sacou a arma e apontou em sua direção e também na do funcionário para, em seguida, proferir ameaças de morte enquanto outros membros da comunidade quebravam o muro da propriedade. Ao tentar sair do local, coagido pelo policial, o empresário conta que lateral de seu veículo foi amassada com chutes.

Conforme o empresário, esse não foi o primeiro episódio. Semanas antes, os moradores do conjunto tentaram derrubar o muro da propriedade. '’Ao ajudar os membros de sua comunidade a depredar meu patrimônio, ele fez uso do poder do Estado para fins particulares’’, declarou a vítima.

Além do B.O, o empresário procurou a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), para denunciar a atitude do policial. No local, a vítima foi informada de que será aberto um procedimento administrativo para investigar a conduta do servidor durante a ocorrência. Por meio de nota, a SSP-AM ressaltou que a situação já é de conhecimento do órgão e que a Corregedoria instaurou uma sindicância investigativa para apurar os fatos.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas destacou que não teve conhecimento sobre a denúncia e que na 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento ostensivo na região, não há nenhum PM com essa identificação.

