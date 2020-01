Envolvido em roubo a motorista de app é preso em Manaus

Manaus - Willian Ferreira Terço, de 23 anos, foi preso na tarde de terça-feira (28), por volta das 16h, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão temporária por roubo majorado (com uso de arma de fogo). O suspeito está envolvido em um roubo a um motorista de aplicativo de transporte de passageiros em Manaus.

O delegado Guilherme Torres, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que o crime aconteceu no dia 13 de dezembro de 2019, no bairro Lírio do Vale, também na Zona Oeste. No dia do crime, Willian acompanhado de Osvaldina Vieira Neto e de um comparsa, ainda não identificado, cometeram pelo menos seis arrastões naquela área antes de solicitar uma corrida por aplicativo.

“Os suspeitos abordaram o motorista de aplicativo e sob ameaças, com o uso de arma de fogo, subtraíram um quantia em dinheiro. Em seguida, fugiram, mas a polícia prendeu Oswaldina - que preferiu não falar nada na delegacia. Durante as investigações, conseguimos identificar Willian e representar à Justiça o mandado de prisão em nome dele, que foi cumprido dias depois”, disse o delegado.

A autoridade destacou, ainda, que Willian já tem duas passagens por roubo e uma condenação. O suspeito estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Após a prisão, Willian foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 19º DIP, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.