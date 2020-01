Ladrão é espancado após invadir clínica odontológica no Centro

Manaus - Um homem de 35 anos foi espancado por populares na manhã desta quarta-feira (29), na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, após invadir um consultório odontológico e tentar furtar objetos do local.

Segundo o soldado Claudenei, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem entrou no consultório, que fica no segundo andar de um prédio comercial, e revirou o local em busca de bens materiais. Para fugir, o suspeito teria feito uma espécie de corda com roupas e atirado pela janela, momento em que foi flagrado por populares.

Após descer pela corda improvisada, o homem foi contido e espancado. Os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e detiveram o homem, que precisou ser levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, e, posteriormente, transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde recebeu atendimento médico.

Depois, o homem foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.