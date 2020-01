Vídeos: ladrão invade delegacia para não ser linchado em Manaus

Manaus - Gustavo Barros Pereira, de 19 anos, foi preso na tarde de terça-feira (28), por volta das 14h30, nas proximidades do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus, após assaltar uma lan house nas proximidades. Ele correu em direção à delegacia para não ser linchado pela população.

Segundo o delegado Fabiano Rosas, titular do 7º DIP, Gustavo entrou sozinho em uma lan house, na avenida General Rodrigo Otávio, e utilizando um simulacro arma de fogo rendeu os clientes. Na ação, foram subtraídos dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Câmeras de monitoramento do local filmaram toda a ação.

“Durante a fuga, no momento em que Gustavo foi subir na motocicleta, uma das vítimas conseguiu derrubar o suspeito, que começou a ser perseguido pela população. Quando as pessoas se aproximavam, ele apontava a arma falsa para intimidar as vítimas. Ele veio correndo em direção à delegacia, por medo de ser linchado, e um policial vendo aquela confusão conseguiu detê-lo”, explicou a autoridade.

Fabiano Rosas disse, ainda, que Gustavo já é conhecido na área por cometer furtos. Após a prisão dele, mais cinco vítimas apareceram para formalizar Boletins de Ocorrência (B.Os).

O simulacro de arma de fogo e a motocicleta, que não possuía restrição de roubo, foram apreendidos.

Gustavo foi autuado em flagrante por roubo e ao término dos procedimentos cabíveis foi conduzido para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

Veja os vídeos que flagraram a ação de Gustavo:

