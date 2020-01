Em Manaus, menor assalta ônibus, arma falha e passageiros reagem

Manaus - Um adolescente de 17 anos tentou assaltar um ônibus da linha 600, durante a manhã desta quarta-feira (29). Entretanto, a iniciativa foi fracassada após a população reagir e imobilizá-lo. El espancado pelos passageiros.

De acordo com a polícia, o suspeito entrou no veículo e se passou por um usuário comum do transporte público. No decorrer da avenida Alameda Cosme Ferreira, que cruza a Zona Leste da capital, ele anunciou o assalto. Uma equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) passava pelo local no momento do roubo e viu a movimentação das pessoas.

Conforme informações do delegado Torquato Mozart, titular do 30º DIP, o adolescente ainda tentou atirar contra os passageiros que reagiram, mas a arma falhou.



“Durante o assalto, o suspeito tentou atirar, mas por sorte a arma falhou. O armamento que o garoto estava portando era de fabricação caseira, calibre 45, e foi o que chamou a atenção dos policiais. Visto que, geralmente, essas armas são produzidas com chumbo de cartuchos de espingarda”, explicou a autoridade.

Na delegacia, a polícia verificou que o adolescente cometia esse tipo de crime com frequência. Os policiais localizaram um mandado em aberto contra ele por outro assalto cometido em um coletivo. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde aguarda a decisão da justiça.