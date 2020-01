Vídeos: criminoso rouba tablet de criança durante arrastão em Manaus

A polícia pede a colaboração da população para divulgar as imagens dos bandidos | Foto: Reprodução/AET

Manaus - Nem uma criança escapou das mãos de criminosos, na tarde da última terça-feira (28), em Manaus. Bandidos invadiram um Pet Shop, localizado na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, na Zona Norte, e cometeram um arrastão dentro do estabelecimento. Além de um menino que teve o tablet roubado, os suspeitos levaram dinheiro e outros pertences de funcionários e clientes.

A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento que mostram o exato momento em que a dupla entra na loja e rende as vítimas.

Os suspeitos chegam em uma motocicleta, o garupa desce e vai em direção à entrada do Pet Shop. Após estacionar, o piloto também entra na loja e dá apoio ao comparsa.

Confira abaixo como foi a chegada dos criminosos:

Bandidos invadiram um Pet Shop, localizado na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova | Autor: Reprodução

Já dentro do Pet Shop, a dupla rende uma funcionária que estava no caixa e dois clientes que eram atendidos. As vítimas foram rendidas e levadas para os fundos do estabelecimento, onde funciona a área de banho e tosa de animais de estimação.

No outro compartimento da loja, um funcionário é surpreendido com a presença dos bandidos e teve o celular roubado. Uma criança que brincava no tablet, que estava deitada nos bancos de espera, também foi rendida e teve o aparelho tomado.

Ao perceber o perigo, o menino chega a levantar a mão como forma de rendição. Ele presencia toda a ação violenta dos criminosos.

Os suspeitos fugiram e até a noite desta quarta-feira (29) não haviam sido reconhecidos. A polícia pede a colaboração da população para divulgar as imagens dos bandidos. Qualquer denúncia pode ser feita pelos números 181 ou 190.

Veja o momento que a criança é roubada: