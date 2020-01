Conflito entre facções deixa 5 pessoas baleadas na Zona Sul de Manaus

Rocam acompanha a ocorrência no HPS 28 de Agosto | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Pelo menos cinco pessoas foram baleadas durante um conflito entre facções criminosas na noite desta quarta-feira (29), em um trecho da avenida Marquês da Silveira, entre os bairros Petrópolis e Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, homens armados atiram contra um grupo rival e acertaram as vítimas na localidade. Ainda não há confirmação se os baleados têm algum envolvimento com as organizações criminosas ou foram vítimas de balas perdidas.

Ainda conforme testemunhas, os criminosos estavam fortemente armados e chegaram ao local em um veículo de cor preta. Eles atiraram diversas contra as vítimas.

As informações preliminares dão conta que três das vítimas foram encaminhas ao Hospital e Pronto-socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-sul. Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu na unidade de saúde. Outras duas pessoas baleadas foram levadas para o HPS João Lúcio, na Zona Leste.

Duas viaturas da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) está no HPS 28 de Agosto para colher informações e iniciar as buscas contra os suspeitos.

Veja reportagem feita no hospital: