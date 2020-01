Quadrilha sequestra casal, rouba caminhão e atira na PM em Manaus

Os policiais foram surpreendidos com uma manobra dos criminosos que jogaram o caminhão contra a viatura | Foto: Divulgação

Manaus - Após roubarem um caminhão de um frigorifico e sequestrarem um casal, integrantes de uma quadrilha causaram um acidente e trocaram tiros com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite desta quarta-feira (29), na Zona Leste de Manaus. Dois suspeitos foram presos, sendo que um deles, identificado como Jorge Felipe de Castro, de 23 anos, foi atingido com quatro tiros e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.



Conforme a polícia, a quadrilha rendeu os proprietários de um frigorifico, localizado na avenida Mirra, na comunidade João Paulo, e roubaram um caminhão do estabelecimento, que estava carregado de carnes.

No total, três suspeitos fugiram no caminhão e outros três em um carro modelo Polo, de cor branca. O casal de empresários foi levado no veículo.



Jorge Felipe ferido no confronto | Foto: Divulgação

A equipe da 30ª Cicom foi acionada para atender a ocorrência e acompanhou os suspeitos que fugiram no caminhão. Durante a perseguição, já na entrada do ramal do Brasileirinho, os policiais foram surpreendidos com uma manobra dos criminosos que jogaram o caminhão contra a viatura.

Na tentativa de fuga, os bandidos trocaram tiros com os policiais e dois acabaram presos, sendo que, no confronto, Jorge Felipe acabou baleado com quatros tiros no abdômen e nas pernas, ele foi levado para o HPS Platão Araújo. Um terceiro suspeito que estava no caminhão conseguiu fugir.



Os três integrantes da quadrilha também conseguiram fugir, no veículo Polo. Momentos depois, as vítimas foram abandonadas no carro e encontradas na rua 9, do conjunto Hileia, na Zona Centro-Oeste.



Policiais da 17ª Cicom fizeram o resgate das vítimas e as levaram para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Leste, onde o caso deve ser registrado.



As equipes da 30ª Cicom continuam em buscas aos outros envolvidos.