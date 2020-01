Trio que trocou tiros com policial é preso durante operação em Manaus

Carro usado pelo suspeitos no dia do tiroteio | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (30), o Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e a equipe da Secccional Leste deflagraram uma operação com intuito de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão por crimes distintos na Zona Leste de Manaus.

Dentre os presos, estão três envolvidos em uma troca de tiros com um policial militar, que aconteceu na tarde do dia 6 de janeiro, durante uma perseguição na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da direção do carro e invadiram um lava-jato, onde abandonaram o veículo.

Policiais durante a ação | Foto: Suyanne Lima

Segundo a polícia, no dia do crime, o policial estava realizando serviços administrativos quando notou os criminosos em atitude suspeita, pois havia informações de que homens, em um veículo modelo Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, tinham acabado de roubar uma loja de frios, no bairro Nova Cidade.

Os suspeitos trocaram tiros com o policial, após colidirem com o carro fugiram a pé por um rip-rap.

O balanço da operação deverá ser apresentado em coletiva de imprensa realizada pela ainda na manhã desta quinta-feira (30).