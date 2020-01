Homem morre 4 dias após dar entrada em hospital com fratura na cabeça

O homem morreu no Hospital Delphina Aziz | Foto: Divulgação

Manaus - Helioney Lima Alves morreu na madrugada desta quinta-feira (30), no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus, quatro dias após dar entrada na unidade de saúde vítima de agressão física.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Helioney deu entrada no hospital no domingo (26), por volta das 14h, com uma fratura na cabeça. O homem permaneceu internado, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Conforme a equipe da DEHS, não há informações sobre o local e circunstâncias do fato. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e o caso será investigado pela especializada.