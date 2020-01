Mulher é agredida pelo ex-companheiro no bairro Petrópolis

A mulher foi atendida e levada para o 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher de 25 anos deu entrada na manhã desta quinta-feira (30), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, após ter sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na rua Paulo Sexto, no bairro Petrópolis, Zona Sul. A mulher foi atingida com um soco no olho direito e informou que o autor do crime foi o ex-companheiro, um homem de 25 anos.

A vítima recebeu atendimento médico e logo em seguida foi liberada. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.