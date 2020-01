Despida e sangrando, mulher é encontrada jogada em rua de Manaus

Manaus - Uma mulher, até o momento não identificada, foi encontrada jogada e despida na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 10h, na avenida Ararabóia, no conjunto Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a mulher teria saído andando de uma área de mata, localizada atrás de uma igreja evangélica, cambaleando e com as partes íntimas sangrando. Logo em seguida, ela caiu e desmaiou em via pública.

A mulher foi socorrida por populares, que acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A vítima foi conduzida a uma unidade hospitalar e não há informações sobre o estado de saúde dela. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.