Bando rouba R$200 mil da casa do presidente dos rodoviários de Manaus

Manaus - A casa do presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir de Oliveira, foi alvo de um roubo na tarde de quarta-feira (29), por volta das 15h30. O imóvel fica situado no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Na ocasião, cinco assaltantes armados roubaram R$ 200 mil, além de aparelhos eletrônicos, um automóvel e uma arma.

Segundo a delegada Sylvia Laurena, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, os funcionários do imóvel relataram que ao ouvirem buzinas abriram o portão da casa e foram rendidos por cinco homens fortemente armados, que invadiram o local.

A delegada explicou que os assaltantes questionaram sobre a existência de uma arma que estaria escondida em baixo de uma pia. Em seguida, os suspeitos foram em direção ao cofre, onde estava guardada a quantia de R$ 200 mil.

Além do dinheiro, também foram levados um carro modelo Fiat Siena, de placas JXV-1437, um notebook e uma espingarda de pressão. A PC informou que a casa não possuía câmeras de monitoramento.

A delegada disse que o veículo roubado foi utilizado na fuga e, posteriormente, abandonado na rua Três de Fevereiro, no bairro Morada do Sol, na sede de Iranduba. Segundo relatos de testemunhas, os autores embarcaram em uma lancha e fugiram do município.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato, bem como identificar os autores do delito, recuperar o material subtraído do lugar e elucidar o crime.