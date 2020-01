Nas mais lidas de janeiro estão mortes, 'bombas' de famosos e zoofilia

De crimes a declarações de famosos, confira os mais lidos em janeiro de 2020 | Foto: Reprodução

Manaus - O mês de janeiro de 2020 foi marcado com diversos crimes, casos de zoofilia, declarações bombásticas de famosos e crimes contra menores de idade. O Portal Em Tempo separou uma lista das matérias mais acessadas neste mês. Confira:

1- Homem apanha após ser flagrado mantendo relações com cadela em Manaus

A mais lida do mês de janeiro envolve o crime de zoofilia. Lucivaldo Almeida, de 38 anos, foi flagrado praticando relações sexuais com uma cadela em um sítio na rua Cinco, no conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. No momento do flagrante, o homem quase foi linchado por populares.

Um pastor de uma igreja relatou que desde as 3h da manhã ouviu a cadela latir | Foto: Divulgação

Por volta das 6h, o pastor, dono do sítio, disse que foi abrir a porta para ver o porque da cadela continuar latindo e então já se deparou com o suspeito em cima do animal. Lucivaldo teria invadido a localidade na madrugada. Imediatamente, os populares também foram até o local e detiveram o suspeito. Ele apanhou e teve um corte na cabeça



2- 'Homem que não chupa o periquito é covarde', diz Gusttavo Lima

A segunda mais acessada é a declaração polêmica do cantor de sertanejo Gusttavo Lima durante um show. Ele comentou sobre relação sexual com a esposa Andressa Suita. Durante o desabafo, o cantor revela que se pudesse ficaria cerca de duas horas fazendo sexo oral na esposa. Também falou que ”Homem que não chupa o periquito é covarde”.

Gusttavo Chega a pedir para Andressa concordar com ele, “não é verdade meu bem?” | Foto: Reprodução

O cantor pediu desculpas aos fãs no final da declaração e disse que havia bebido demais.

3- Mãe de menino morto em Nova Olinda do Norte faz revelações sobre crime

Um crime contra uma criança de apenas três anos chocou o Amazonas. Luís Henrique dos Santos Oliveira foi morto no quilômetro 11 da estrada do Curupira, na Zona Rural de Nova Olinda do Norte (município distante 130 quilômetros da capital).

A mãe da criança afirmou que a ex-sogra já sabia da morte, mas não quis avisá-la para que o filho não fosse punido | Foto: Reprodução

Os principais suspeitos são o pai, Robert Nascimento Oliveira Júnior, e a madrasta, Maria José de Bezerra Campos. A mãe da criança, Aliny da Silva Fragata, afirma que Luís não morava com o pai, mas que teria sido levado para casa de Robert no mês de novembro e sem a sua autorização.

Em outra declaração, Aliny diz que o crime foi motivado pelo ciúme de Maria. Ela contou também que o pai e a ex-sogra contaram versões diferentes sobre o crime. Luís foi espancado até a morte e enterrado no quintal da casa dos suspeitos.

4- Corpo de mulher é achado em caixa d'água que abastecia vila em Manaus

Um caso de feminicídio em Manaus chamou a atenção para violência contra as mulheres. Moradores de uma quitinete, localizada na rua Cacau Pirêra, bairro São José 1, na Zona Leste, encontraram o corpo de uma mulher dentro de uma caixa d'água que abastecia a vila.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima e o suspeito costumavam consumir entorpecentes no local | Foto: Divulgação

Segundo perícia, a vítima estaria morta há pelo menos dois dias. O corpo foi escondido dentro da caixa d'água, no primeiro andar, que era usada para abastecer as quitinetes do prédio. Os moradores sentiram um forte odor e localizaram o corpo no local. A caixa d'água estava tampada e o corpo estava de bruços. A água está muito suja de sangue, totalmente contaminada.

5- Mulher corta pênis do marido ao descobrir que filha foi abusada

O quinto caso mais lido aconteceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Uma mulher de 24 anos cortou o pênis do marido após a filha de seis anos contar que tinha sido estuprada pelo padrasto.

A Polícia Civil do Espírito Santo afirmou que a menina estava com a avó, enquanto a mãe foi na casa de uma amiga. O homem se aproveitou da situação, pois a avó é deficiente visual. Ele tentou ter relações sexuais com a menina.

A mulher pegou uma faca de cozinha e cortou o pênis do companheiro | Foto: Divulgação

A mulher, indignada com a notícia, pegou uma faca na cozinha e cortou o órgão genital do esposo. Ele foi encaminhado para o hospital e passou por uma cirurgia de reconstrução do pênis. O padrasto responderá um processo por crime de violência sexual contra menor, mas em liberdade, pois não houve flagrante. Já a mãe foi levada para a prisão feminina e vai responder por crime de lesão grave, podendo pegar de um a cinco anos de prisão.

6- De novo? Vídeo mostra Saulo Poncio traindo Gabi Brandt

As diversas situações da vida dos famosos estão entre as mais lidas. Desta vez, a traição do cantor Saulo Poncio ganhou destaque nas redes sociais durante o mês de janeiro . Tudo começou com um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, ele aparece conversando de rosto colado com uma morena e chega a fazer carícias | Foto: Reprodução

A suposta traição se dá ao fato de que Saulo estava junto com uma morena em uma festa em Búzios, no interior do Rio. Nas imagens, ele aparece conversando de rosto colado com uma morena e chega a fazer carícias. O vídeo começou a circular no Twitter, onde acabou se transformando num dos assuntos mais comentados do Brasil.

Para esclarecer os fatos, o cantor fez uma transmissão ao vivo no Instagram, na qual negou a traição. Em 2019, Saulo já havia sido acusado de trair a esposa, Gabi Brandt, inclusive dias antes de a influencer dar à luz ao primeiro filho do casal.

7- Corpo de menino foi enterrado no quintal por pai e madrasta, diz SSP

Novamente o caso do menino Luís entra no top 10. Desta vez é a notícia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas revelando que o pai e a madrasta enterraram o corpo do menino de três anos no quintal da casa.

Os policiais estiveram em uma visita domiciliar na casa, pois Luís já estava como criança desaparecida. Os policiais desconfiaram, diante das declarações do casal em diversas versões sobre o paradeiro da criança.

Robert Nascimento Oliveira, 21, e Maria José Bezerra dos Santos, 24, foram presos em flagrante suspeitos dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver | Foto: Reprodução

O pai e a madrasta chegaram a dizer que Luís Henrique não estava na casa, pois havia sido levado para um atendimento médico. As equipes policiais iniciaram as buscas e encontraram o corpo do menino enterrado no quintal da casa.

8- Mutilado pela FDN, corpo de Fênix do CV pode estar em ramal de Manaus

A oitava mais lida está o caso de Fênix Maciel, de 27 anos. Ele era membro facção criminosa Comando Vermelho (CV), mas foi filmado sendo esquartejado por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN), facção rival . Características físicas permitiram com que a família reconhecesse Fênix.

Ele estava desaparecido desde o dia 6 de janeiro e, após 48 horas, um vídeo com um homem sendo mutilado começou a circular nas redes sociais. Na gravação, vários homens se intitulam membros da Família do Norte (FDN) e declaram que a pessoa que estaria sendo executada era do Comando Vermelho (CV).

Na gravação, os criminosos mostram que cortaram a orelha da vítima e deixaram o rosto parcialmente desfigurado | Foto: Reprodução

Apesar do reconhecimento, o corpo de Fênix continua desaparecido. Os parentes dele receberam a informação de que o local do crime seria na região do Ramal do Brasileirinho, porém fizeram buscas na área, mas não encontraram o cadáver.

9- Briga com terçado entre amigos é gravada na Comunidade do Céu

O caso de “valentia” despertou a curiosidade dos leitores. Dois homens, identificados apenas como Fernando e o amigo "Baixinho", estavam brigando na Comunidade do Céu, bairro Centro, Zona Sul da capital.

A gravação só mostra parte da briga | Foto: Divulgação

O vídeo foi registrado por um morador. É possível ver um terçado na mão de um dos envolvidos. A gravação não mostra se alguém ficou ferido durante o confronto. Segundo testemunhas, os dois homens estavam embriagados e sob efeito de entorpecentes.

10- Medo da 'Terceira Guerra Mundial' gera uma onda de memes no Brasil

Após ataque dos EUA contra um país do Oriente Médio no início do mês, o bombardeio matou um general iraniano. Os brasileiros começaram a fazer memes com o assunto e o termo 'Terceira Guerra Mundial' chegou ao topo dos mais comentados no Twitter no Brasil.

No Twitter, internautas brincaram com a possibilidade de ocorrer uma grande guerra mundial, que seria a terceira da história da humanidade | Foto: Reprodução

Os brasileiros temem o conflito armado entre EUA e Irã porque o presidente Jair Bolsonaro sempre declarou apoio a Donald Trump. E pela história das duas grandes guerras anteriores, diversas nações se envolvem nas batalhas para defender seus interesses e de seus aliados.

Por conta disso, outras duas hashtags que ganharam destaque foram #BolsonaroFicaQuieto e #BolsonaroFicaCalado.