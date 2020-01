PM é recebida a bala em bairro de Manaus, revida e um bandido morre

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (30), uma equipe da Força Tática foi recebida a tiros na rua Jequitibá, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da cidade. Durante o confronto com os criminosos, um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. Já o outro acabou se entregando aos policiais.

Conforme informações da polícia, no decorrer da ‘Operação Tentáculo’ realizada no bairro, uma equipe da Força Tática foi acionada após denúncias anônimas sobre a movimentação de homens armados que estariam aterrorizando a região.

Tomando conhecimento das informações, foi dado início as patrulhas no local. Chegando no ponto informado, os militares foram recebidos a tiro. Ao todo, estavam no local seis suspeitos armados. Os policiais revidaram e atingiram um dos suspeitos. Um segundo suspeito foi capturado.

Devido aos ferimentos, o homem baleado teve que ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, situado no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Com os suspeitos foram encontrados uma espingarda calibre 28 e um revólver de marca Taurus, calibre 38, de numeração 767154, contento uma munição deflagrada e seis intactas.

O jovem identificado apenas como J. D. S. M., de 23 anos, foi conduzido até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo no pronto-socorro e o conduziu à sede do instituto para os procedimentos legais.

