Polícia dá prejuízo à FDN e prende distribuidor com 20 kg de droga

Manaus – A polícia apreendeu, na manhã desta quinta-feira (30), aproximadamente 20 quilos de de drogas que pertence a uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O material ilícito estava nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, situado na rua T6.

Conforme informações do delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a operação surgiu após denúncias anônimas. Uma equipe da Polícia Civil foi até o local indicado e "deu de cara" com um suspeito com as características semelhantes ao que foi informado pelo denunciante.

O homem estava próximo ao SPA. Os policiais civis fizeram a abordagem e prenderam Israel Costa, de 35 anos. Com ele foram encontrados 20 quilos de materiais entorpecentes. Em depoimento à polícia, ele confessou que estava saindo para entregar as encomendas na região.

Israel Costa foi conduzido ao DRCO, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Após os procedimentos legais na delegacia, o suspeito foi conduzido à audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Outros Acontecimentos

No início deste mês de janeiro, a Polícia Federal apreendeu mais de 400 quilos de drogas na comunidade ribeirinha“Prosperidade 2” , situada no município de Benjamim Constant, às margens do Rio Solimões, distante 1.119 km da capital do Amazonas. As drogas estavam escondidas dentro de uma casa de madeira.