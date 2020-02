Operação: homem é preso por roubo em ônibus da linha 118 em Manaus

Manaus - Felipe dos Santos, de 18 anos, foi preso na manhã desta sexta (31), pela participação em um assalto a um ônibus do transporte coletivo de Manaus. O crime ocorreu no dia 9 de janeiro no ônibus da linha 118, por volta das 19h30, nas redondezas da avenida Brasil, bairro compensa, Zona Oeste da capital.

Segundo informações da polícia, o suspeito foi preso na residência dele, localizada na travessa Jardins do Sul, lírio do vale, Zona Oeste.

A operação foi deflagrada pela equipe de investigação do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com os policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a equipe policial responsável, o criminoso estaria acompanhado no ato do roubo. A identidade do comparsa, que portava uma arma de fogo e levou todos os pertences das vítimas e o dinheiro do transporte, ainda está sendo investigada pela equipe do 19° DIP.

A operação tem como intuito combater roubos a ônibus do transporte coletivo na capital amazonense. De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular do 19° DIP, 108 pessoas já foram presas na operação. As investigações continuam até que o comparsa de Felipe seja identificado e preso.

Felipe foi levado ao prédio do 19° DIP para os procedimentos cabíveis e ao término será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.