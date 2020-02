Tráfico de drogas: homem é preso com 10 quilos de cocaína em Jutaí

Jutaí- Os policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam no início da noite de quinta-feira (30), um homem de 30 anos suspeito de tráfico de drogas no município de Jutaí. Com ele, os policiais apreenderam 10 tabletes, pesando aproximadamente 10kg, de supostamente pasta base de cocaína.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, por volta das 18h30, durante a operação “Embarque Seguro”, eles receberam denúncia informando que um indivíduo teria embarcado em uma lancha no município de Tonantins, com destino a Manaus, e que o mesmo estaria transportando uma grande quantidade de entorpecentes. Por volta das 20h, a referida lancha atracou em Jutaí e os policiais realizaram a abordagem e iniciaram as buscas.

Ao realizarem revista pessoal no suspeito, os policiais encontraram uma pequena porção de supostamente pasta base de cocaína e, no momento que realizaram revista nas bagagens do mesmo, encontraram os tabletes de supostamente entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 56º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria