Caseiro é preso por estuprar e engravidar a própria filha em Manaus

Manaus - Um caseiro de 41 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 10h, em um sítio no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, uma adolescente de 14 anos.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o crime já acontecia desde a infância da vítima. As equipes policiais tomaram conhecimento no mês de novembro de 2019, após a própria irmã do caseiro denunciar o crime. Um dos abusos aconteceu no dia 19 daquele mesmo mês, na casa onde a adolescente morava com o pai na invasão Carlinhos da Carbrás, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

“Após tomarmos conhecimento do caso, foi constatado que a adolescente estava grávida de 25 semanas. Ela precisou ser submetida a um aborto, após os exames hospitalares detectarem que o feto estaria com anomalias genéticas. Agora, ela está sob os cuidados de parentes”, explicou Coelho.

A ordem judicial em nome do caseiro foi expedida no dia 24 de janeiro de 2020, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Plantão Criminal. Após os procedimentos na Depca, o homem será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.