Dupla que trocava cartões bancários e aplicava golpe em idosos é presa

Manaus - O foragido da Justiça Adilson de Araújo Pena e Sidinilson Mauro dos Santos Gonçalves, foram presos na manhã desta sexta-feira (31), durante operação deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). A dupla é investigada por estelionatos em agências bancárias da capital.



O delegado Aldeney Goes, titular da Derfd, explicou que Adilson e Sidinilson e um comparsa - que está sendo procurado pela polícia - abordavam as vítimas em caixa eletrônicos e a distraÍam para substituir cartões bancários e furtar valores em dinheiro nas contas bancárias.



“Os suspeitos se aproximavam das vítimas, geralmente idosos, com um recibo que possuía um pedido de recadastramento. A vítima era convencida a realizar um falso cadastro com ajuda de um suspeitos. Quando a vítima tentava retirar o cartão bancário, vinha um comparsa e substituía os cartões”, explicou Goes.



Com a dupla, foram apreendidos diversos cartões bancários de vítimas e materiais utilizados para a prática dos golpes. Durante a prisão, Adilson chegou a apresentar uma identidade falsa, mas foi verificado qual era o nome verdadeiro dele e que ele tinha mandado de prisão em aberto no Estado do Acre.



A dupla foi conduzida ao prédio da Derfd, onde foi autuada, em flagrante, por estelionato qualificado e associação criminosa. Adilson irá responder, ainda, por falsidade ideológica. Ao término dos procedimentos cabíveis, os suspeitos serão levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.