Homem é baleado no conjunto Ouro Verde

A vítima foi socorrida e encaminhada ao HPS João Lúcio | Foto: Naylene Freire

Manaus – Erik Diego Santos Aguiar, de 29 anos, deu entrada na tarde desta sexta-feira (31), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O homem foi baleado durante uma tentativa de homicídio no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Uma fonte policial contou ao Em Tempo que o fato aconteceu na avenida Colibri. A vítima foi atingida por três tiros e está em estado grave na unidade hospitalar.

Uma equipe da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local do fato, mas não soube informar a motivação do ataque. Os policiais militares disseram que os moradores da área não quiseram falar nada temendo represálias.

Não há informações sobre a vida pregressa da vítima e se ela tem envolvimento com alguma facção criminosa.