Suspeitos são presos com drogas e dinamite em Presidente Figueiredo

Manaus - Durante a operação “Municípios Integrados – Região Metropolitana de Manaus”, a equipe de investigação da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo prendeu em flagrante, por tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (31/01), por volta das 6h30, um homem identificado como Antônio Alzenir Vieira de Souza, 26, conhecido como “Bagaceira”, e Claudinei Dias de Oliveira, 27. Com a dupla, um adolescente de 15 anos foi apreendido, além de drogas, dinheiro, simulacro de arma de fogo e uma dinamite de 2 quilos.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, a ação policial contou com a participação da Polícia Militar e integrantes da Guarda Municipal daquela cidade (distante 107 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme Silva, as equipes policiais foram na casa de Antônio, situada na rodovia federal BR-174, ramal Rumo Certo, zona rural do município, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido em nome dele, por denúncias sobre comercialização de drogas naquela área, e porte de arma de fogo. Segundo o delegado, o infrator estava sendo investigado por comandar o tráfico de substâncias ilícitas naquela região, em nome de um grupo criminoso.

“Ao chegarmos no local, encontramos diversas porções de drogas espalhadas dentro e ao redor da residência de Antônio. Dentro do imóvel encontramos uma bolsa com substâncias ilícitas, na frente do lugar mais porções em uma sacola e na parte de trás, enterradas em baixa de uma árvore, encontramos outras porções entorpecentes. Ainda no quintal da casa, perto de um muro achamos uma dinamite de dois quilos”, disse o titular da 37ª DIP.

Ainda segundo o delegado, na ocasião, Claudinei e o adolescente que estavam no local também foram conduzidos à unidade policial, juntamente com Antônio. A ordem judicial em nome de Antônio foi expedida no dia 29 de janeiro deste ano, pelo juiz Luiz Paz de Almeida, da Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo.

Apreensões

Foram apreendidas 113 trouxinhas de pasta base de cocaína e 12 trouxinhas da mesma substância; 15 trouxinhas de maconha; um simulacro de arma de fogo; uma munição; uma balança de precisão; quatro celulares de origem duvidosa; R$ 129 em espécie e uma máscara.

A autoridade policial ressalta, ainda, que, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) da Polícia Militar foi acionado pra detonar a dinamite.

Procedimentos

Antônio e Claudinei foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após os trâmites cabíveis na unidade policial, o trio ficará custodiado na 37ª DIP, a disposição da Justiça.





