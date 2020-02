Em Manaus, morador de rua é morto com pedradas na cabeça

Manaus - Um morador de rua até o momento ainda não identificado, foi morto na manhã deste sábado (1°), por volta das 5h, com pedradas na cabeça. O crime aconteceu na rua Valério Botelho de Andrade, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima que era conhecida apenas como "Vuvu" teria discutido durante a madrugada com um outro morador de rua, conhecido como "Sapatinho". Os dois haviam travado luta corporal antes da vítima ir dormir no local acompanhado de um colega.

A testemunha foi conduzida ao prédio da DEHS e contou que quando "Vuvu" estava dormindo "Sapatinho" chegou e atingiu a cabeça dele com várias pedradas. A vítima morreu enquanto estava dormindo.

A polícia informou que o autor do crime ainda não foi identificado oficialmente, mas é frequentemente visto com ataduras no pé e tem uma deficiência física na perna.

O caso será investigado pela Polícia Civil.