Mototaxista é preso com porção de droga e motocicleta adulterada

Manaus - O mototaxista Charles Nascimento de Vasconcelos, de 31 anos foi preso na manhã deste sábado (1°), com uma porção de droga e uma motocicleta com placa adulterada na avenida D, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo o tenente Nildo da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial estava em patrulhamento de rotina quando avistou Charles saindo de uma área vermelha. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram uma porção de cocaína no bolso do homem.



Conforme a polícia, em consulta a placa da motocicleta em que Charles estava foi constatado que a placa estava adulterada e não condizia com o modelo da placa original. Com o suspeito foi apreendido a quantia de R$ 318,55. A polícia suspeita que o homem seja responsável por entregar drogas para clientes de traficantes.



Charles foi preso em flagrante e conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, os policiais civis constataram que havia um mandado de prisão em aberto no nome dele pelo crime de tráfico de drogas no município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus.



Após os procedimentos, o homem será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.