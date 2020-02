Dupla é presa suspeita de cometer arrastões no Coroado

Manaus - Dois homens que não tiveram a identidade revelada, foram presos na noite de sexta-feira (31), por volta das 22h, suspeitos de cometer arrastões no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Com a dupla foram apreendidos um simulacro, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.



Conforme a polícia, a equipe estava em patrulhamento de rotina na avenida Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, quando avistou uma motocicleta com duas pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos tentaram fugir.

Após alcançarem os homens, os policiais militares verificaram que a motocicleta, modelo Honda CG Titan Fan 150, de cor preta, em que eles estavam, apresentava restrição de roubo. No local, um homem reconheceu a dupla como autores do roubo do veículo dele, modelo Chevrolet Ônix e que os suspeitos abandonaram o carro no momento em que a equipe policial passou.

A dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.