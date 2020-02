Homem morre após consumir bebidas alcoólicas e drogas

Manaus - Depois da combinação de drogas e bebidas, um homem identificado apenas como “aranha” passou mal e morreu em frente a um bar, na rua Flamengo, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações de moradores, homem era usuário de drogas e tinha bebido na noite de sexta-feira (31). “Ele bebia e usava drogas no bairro, a gente conhecia ele. Ontem à noite ele estava bêbado, usou drogas, sentou na calçada e quando foi agora pela tarde estava passando mal. O pessoal chamou o Samu para socorrê-lo, mas ele já estava morto”, explicou.



Uma viatura da Polícia Militar da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local fez o isolamento da área.

Devido ao fato, uma equipe de agentes do Instituto Medido Legal (IML), foram acionados para fazer a remoção do corpo e conduzir até a sede do instituto para os exames de necropsia.



Até o fechamento desta matéria, a vítima ainda não havia sido identificada na sede do instituto.