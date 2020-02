Jovem morre enquanto trabalhava num lanche na Zona Norte de Manaus

Manaus - Carlos Fernando Alves Duarte, de 22 anos, foi executado com cinco tiros, na tarde deste sábado (01), no momento que trabalhava em um lanche nas proximidades de um supermercado na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade.

Conforme depoimento das testemunhas, uma dupla chegou em um veículo de modelo Palio, de cor preta e placa não identificados, e ao avistarem o rapaz em frente ao estabelecimento, atiraram diversas vezes contra ele, que estava arrumando as mesas durante a ação criminosa.



Trabalhadores que presenciaram a execução, socorreram o homem e o conduziram em uma picape até uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro Cidade de Deus, mas chegou sem vida até o local.



Segundo o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Carlos já tinhas passagens pela polícia.



“Os familiares do jovem disseram que ele já havia sido preso duas vezes por roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Chegando na delegacia, vamos fazer uma pesquisa mais apurada, para dar início as diligências que devem investigar a autoria e as motivações do crime” explicou a autoridade.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML), fizeram a remoção do corpo e o conduziram até a sede do instituto para os procedimentos legais.