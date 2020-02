Homem é morto a facadas no Parque das Laranjeiras

Manaus- Um homem não identificado foi morto com duas facadas no pescoço na rua Visconde de Sergimirim, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital. Os moradores da região foram os primeiros a encontrar o corpo da vítima neste sábado (1), jogado em um terreno na região.

Uma viatura do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi deslocada até o local onde isolaram a área.

O delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso confirmou que o homem foi morto a facadas. “A vítima foi morta por arma branca, havia duas perfurações no pescoço. Vamos coletar mais informações com uma testemunha e depois tentar obter imagens de câmeras de segurança no local”.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) e Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), estiveram no local para coletar dados que ajudem nas investigações e remover o corpo que a sede do instituto, para os procedimentos legais e deve aguardar a chegada de familiares para identificar a vítima.

Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.