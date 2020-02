População faz justiça com as próprias mãos com suspeito de roubo

Manaus - População revoltada espanca um homem suspeito de cometer assalto, na manhã deste domingo (02). A represália aconteceu no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Moradores do local fizeram “justiça com as próprias mãos” e o suposto assaltante deu entrada na emergência do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

O homem foi alvejado por dois tiros e espancado por populares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado.



Conforme informações preliminares da polícia, o homem foi pego pela população enquanto tentava praticar um assalto na região.



Um justiceiro, não identificado, presenciou o fato e inconformado com a situação, atirou duas vezes contra o suspeito, sendo que um dos disparos atingiu o braço e outro acertou a perna.

O estado de saúde foi dado como moderado. E Apesar do fato, nenhum boletim foi registrado contra o suspeito. Com isso, após o atendimento pode ser liberado.