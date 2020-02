Quatro vítimas de armas de fogo dão entrada no Hospital 28 de Agosto

Manaus - Quatro pessoas deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, situado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Duas vítimas morreram na unidade hospitalar.

O primeiro paciente deu entrada na emergência do hospital às 20h30 da noite de sábado (1). O homem foi atingido com um golpe de faca no braço.



Durante a madrugada, por volta de 1h dois jovens não identificados, com idade entre 18 a 25 anos, morreram após ter sido atingido com diversos tiros de arma de fogo, ambos não resistiram aos ferimentos.



Uma das vítimas tinha cabelo preto e possuía tatuagem na coxa esquerda inscrito o nome de Miguel, com cavanhaque, conforme informações do Instituto Médico Legal (IML).



O segundo jovem tinha cabelos ralos de cor preto, além disso possuía uma tatuagem de peixe tipo carpa com uma flor.



Durante essa manhã, outro jovem que não teve seu nome identificado, foi atendido com um tiro no peito, no entanto o jovem estava consciente e não apresentava riscos.



Outro Crime



Na mesma zona do hospital, durante a madrugada, por volta de 3h, um homem que também não havia sido identificado, foi assassinado com golpes de faca na avenida André Araújo, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.



Conforme dados do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi relatava como choque hemorrágico e lesão intra-abdominais, caudadas pelos golpes.