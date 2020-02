PM detém suspeito com armas de fogo e colete balístico, em Manaus

Manaus - Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram na madrugada deste domingo (2) um homem portando arma de fogo e colete balístico, na rua Padre Francisco, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O caso ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando a equipe se deparou com um indivíduo equipado com balaclava e colete balístico trafegando pela rua. Os policiais se aproximaram para averiguação, momento em que o suspeito iniciou fuga a pé. A equipe fez acompanhamento, e em seguida viu que o suspeito estava caído no chão, após a tentativa de fuga.

Foi feita a abordagem e constatado que em posse do suspeito estava um revólver calibre 38 com numeração raspada, cinco munições não deflagradas, um colete balístico completo, um aparelho celular, uma balaclava, uma luva, uma porção de supostamente cocaína, uma porção de supostamente pasta-base de cocaína, além de R$ 74,05 em espécie e uma lanterna.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito que, devido a lesão no pé, teve de ser levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde o indivíduo ficou internado por recomendação do médico responsável. Em posse da materialidade e dos dados do suspeito, a equipe seguiu até o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para que fossem iniciados os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria*