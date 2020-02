Jovem de 19 anos leva facada em tentativa de assalto, em Manaus

Manaus - John Lucas de Lima Nascimento, de 19 anos, deu entrada às 18h deste domingo (2) no Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, Zona Leste de Manaus, com quatro perfurações pelo corpo.

De acordo com a Polícia Militar, meliantes estavam tentando roubar o celular do rapaz, na rua 41, quadra 33, casa 11, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão). Ele, por sua vez, reagiu e acabou sendo atacado pelos infratores.



Contrária a informação da Polícia Militar, populares que residem próximo ao local onde John estava, informam que ele estava na esquina da rua, quando um veículo modelo Fiesta ou Gol de cor preta, quatro portas, chegou na esquina da rua e efetuou vários disparos contra as pessoas que estavam lá, vindo a o atingir. O fato ocorreu nas proximidades da Feira do Braguinha. O jovem baleado se escondeu no fundo de um quintal.