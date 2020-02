VÍDEO: com marcas de 8 tiros, corpo é encontrado na Zona Sul de Manaus

Manaus - O corpo de um homem, de identidade ainda não revelada, foi encontrado com oito tiros à queima-roupa na cabeça e nas costas. O fato ocorreu durante a madrugada de segunda-feira (3), na rua Rio Quixito, bairro Distrito Industrial I, Zona Sul da cidade, onde a polícia diz haver indícios de que o homem tenha sido levado para ser executado.

Um trabalhador, que andava pela região, foi o primeiro a encontrar o corpo jogado na rua e, em seguida, acionou a polícia.

Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local e realizaram isolamento na área até a chegada de uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o crime.

Devido a forma como o homem foi executado, a polícia também acredita que o ele foi levado até o local para ser executado.

| Foto: Divulgação

Peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) registraram imagens do cadáver e também na cena do crime. Ao todo, oito tiros perfuraram o corpo da vítima, nas regiões da cabeça e costas.

Conforme consta no Instituto Médico Legal (IML), o homem apresentava ter idade entre 20 e 25 anos, a pele é na cor parda, possui cabelos pretos e tatuagens na perna esquerda, sendo uma flor, um peixe - tipo carpa - e um dragão.

Até o fechamento desta matéria, a vítima ainda não havia sido identificada. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Assista ao vídeo gravado instantes após o crime:

| Autor: Divulgação